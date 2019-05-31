Коломойський намагається заблокувати позов НБУ в Швейцарії з допомогою українських судів, - Нацбанк

Національний банк заявляє, що екс-акціонер Приватбанку Ігор Коломойський намагається заблокувати позов НБУ у Швейцарії за допомогою українських судів.

Про це сказано в повідомленні прес-служби НБУ, передають Українські Новини.

"31 травня 2019 Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського Ігоря Валерійовича до Національного банку і Приватбанку про визнання недійсними п'яти кредитних договорів рефінансування і п'яти договорів особистого поручительства І. В. Коломойського за цими кредитними договорами.

НБУ звертає увагу: такий позов і зазначені позовні вимоги - це спроба Коломойського зупинити, а в подальшому і виключити розгляд ініційованих НБУ справ у Швейцарії, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов'язання за договорами поруки, - сказано в ньому.

У грудні 2018 НБУ звернувся в Першу інстанцію Суду Республіки і Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення заборгованості як з фінансового поручителя перед НБУ.

Вказується, що в 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником істотної частки Приватбанку, уклав із Нацбанком договори поруки та з власної волі особисто зобов'язався виконати вимоги Нацбанку щодо повернення кредитів рефінансування, одержаних Приватбанком за період 2008-2014 років.

Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за зазначеними кредитами Приватбанку, заборгованість за якими на сьогодні становить 9,2 млрд гривень.

"Однак замість сумлінного виконання взятих на себе зобов'язань, колишній акціонер Приватбанку Коломойський здійснює юридичні дії з метою блокування розгляду ініційованих НБУ судових процесів у Швейцарії та України про стягнення заборгованості", - наголошує Нацбанк.

Повідомляється, що подібні позовні вимоги Коломойського були задоволені Печерським районним судом Києва 20 квітня, незважаючи на наявну протилежну судову практику Верховного Суду в подібних правовідносинах.

Національний банк звертає увагу, що в разі визнання кредитних договорів та договорів поруки недійсними в порушення принципу Естоппель (широко застосовується у практиці Верховного Суду), Господарський суд Києва фактично встановить можливість Коломойському уникнути відповідальності за виконання взятих зобов'язань за договорами особистого поручительства.

Крім того, це ускладнить захист інтересів як НБУ, так і держави в судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих державі колишніми власниками Приватбанку.

Нагадаємо, Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку.

Раніше, 18 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.