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31 травня 2019, пʼятниця, 14:13 42
Силові структури 2019-05-31T16:00:03+03:00
Українські Новини
Заступник голови СБУ Кононенко подав у відставку

Заступник голови СБУ Кононенко подав у відставку

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко подав у відставку.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Подав рапорт (про звільнення). Чекаю указ ", - сказав він.

На даний момент указу Президента про його звільнення з посади немає.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ.

Також Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.

І голова Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.

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