Заступник голови СБУ Кононенко подав у відставку

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко подав у відставку.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Подав рапорт (про звільнення). Чекаю указ ", - сказав він.

На даний момент указу Президента про його звільнення з посади немає.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ.

Також Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.

І голова Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.