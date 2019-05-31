Заступник голови СБУ Кононенко подав у відставку

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко подав у відставку.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Подав рапорт (про звільнення). Чекаю указ ", - сказав він.\r\nНа даний момент указу Президента про його звільнення з посади немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління СБУ.\r\nТакож Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ.\r\nІ голова Служби безпеки України Василь Грицак подав у відставку.