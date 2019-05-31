Зеленський не пропонував Ситнику і Холодницкому піти у отставк

Президент Володимир Зеленський у ході зустрічі з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницким не пропонував їм подати у відставку.\r\nПро це Українським Новинам повідомив один з учасників зустрічі.\r\n"Ні, не пропонував", - сказав він.\r\nЗа його словами, під час зустрічі обговорювалися загальні питання.\r\nІнших деталей він не повідомив.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський розраховує на ефективний результат розслідування НАБУ і САП резонансних корупційних справ протягом 3 місяців.\r\nРаніше експерт команди Зеленського Руслан Рябошапка, який був призначений заступником голови Адміністрації Президента з питань антикорупційної політики, заявив, що Зеленський допускає зміну керівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.