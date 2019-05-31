Стенограму зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради цензурували, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає цензурованою стенограму консультацій з керівництвом та лідерами фракцій Верховної Ради, які відбулися 21 травня.

Про це він повідомив на засіданні Ради, передають Українські новини.

"Я, колеги, хочу підтвердити, що дійсно в стенограмі є деякі перекручування тексту, вилучені деякі пропозиції", - сказав Парубій.

Спікер заявив, що, незважаючи на зміни, в тексті немає фактів згоди парламентарів на збереження закритих партійних списків на виборах Ради.

Він зазначив, що з цією ініціативою виступив голова Адміністрації Президента Андрій Богдан.

"Переважна більшість голів фракцій були за відкриті списки і не давали згоди на ідею Богдана про те, що необхідно зробити закриті списки", - підкреслив голова парламенту.

Про цензурування стенограми заявив і голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, поставивши вимогу опублікувати відеозапис переговорів.

Як повідомляли Українські новини, у четвер Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Верховної Ради, які відбулися 21 травня.

Тим часом, з'явилися самі смішні моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради.