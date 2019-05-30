Зеленский опубликовал стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Рады

Президент Владимир Зеленский опубликовал стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Верховной Рады, которые состоялись 21 мая.

Стенограмма была опубликована на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая согласительном совете Верховной Рады председатель Рады Андрей Парубий заявил, что на консультации Президента с представителями фракций парламента 21 мая не был достигнут консенсус относительно закрытых партийных списков.

29 июня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.