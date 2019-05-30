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30 мая 2019, четверг, 22:55 200 Документ
Президент 2019-05-30T23:01:33+03:00
Українські Новини
Зеленский опубликовал стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Рады

Зеленский опубликовал стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Рады

Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы.
Президент Владимир Зеленский. Фото пресс-службы.

Президент Владимир Зеленский опубликовал стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Верховной Рады, которые состоялись 21 мая.

Стенограмма была опубликована на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая 2019", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая согласительном совете Верховной Рады председатель Рады Андрей Парубий заявил, что на консультации Президента с представителями фракций парламента 21 мая не был достигнут консенсус относительно закрытых партийных списков.

29 июня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте Президента.

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