Затриманий українець-капітан корабля, який зіткнувся з теплоходом в Будапешті

Правоохоронці Угорщини затримали громадянина України, капітана прогулянкового судна, під керуванням якого сталося зіткнення з іншим судном у Будапешті на Дунаї, внаслідок чого загинули 7 громадян Південної Кореї, а 21 зник безвісти.

Про це йдеться в повідомленні поліції Будапешта, передають Українські Новини.

Згідно з ним, українець був допитаний в статусі підозрюваного.

Встановлено, що 29 травня на Дунаї зіткнулися два пасажирських судна, одне з яких затонуло.

Після аварії рятувальники врятували сімох людей з води і виявили трупи семи осіб - всі вони громадяни Республіки Корея.

Для з'ясування обставин події в штабі поліції Будапешта було призначено розслідування за участю фахівця з морського судноплавства.

Слідчі провели перевірку, вилучивши речові докази.

На підставі особистих і речових доказів, отриманих під час слідства, капітана прогулянкового корабля, громадянина України, 64-річного жителя Одеси допитали і затримали.

Подано клопотання про його арешт.

Правоохоронці продовжують докладати всіх зусиль, щоб знайти 21 людину, які вважаються зниклими без вісти, в Дунаї.

За даними ЗМІ, станом на 31 травня українця заарештували.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.