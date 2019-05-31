Затриманий українець-капітан корабля, який зіткнувся з теплоходом в Будапешті

Правоохоронці Угорщини затримали громадянина України, капітана прогулянкового судна, під керуванням якого сталося зіткнення з іншим судном у Будапешті на Дунаї, внаслідок чого загинули 7 громадян Південної Кореї, а 21 зник безвісти.\r\nПро це йдеться в повідомленні поліції Будапешта, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, українець був допитаний в статусі підозрюваного.\r\nВстановлено, що 29 травня на Дунаї зіткнулися два пасажирських судна, одне з яких затонуло.\r\nПісля аварії рятувальники врятували сімох людей з води і виявили трупи семи осіб - всі вони громадяни Республіки Корея.\r\nДля з'ясування обставин події в штабі поліції Будапешта було призначено розслідування за участю фахівця з морського судноплавства.\r\nСлідчі провели перевірку, вилучивши речові докази.\r\nНа підставі особистих і речових доказів, отриманих під час слідства, капітана прогулянкового корабля, громадянина України, 64-річного жителя Одеси допитали і затримали.\r\nПодано клопотання про його арешт.\r\nПравоохоронці продовжують докладати всіх зусиль, щоб знайти 21 людину, які вважаються зниклими без вісти, в Дунаї.\r\nЗа даними ЗМІ, станом на 31 травня українця заарештували.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.