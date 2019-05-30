Данилюк розповів, що розглядатиме РНБО на засіданні 31 травня

Рада національної безпеки і оборони (РНБО), секретарем якої призначений колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, проведе засідання для розгляду проблем енергетики 31 травня.

Про це сказав секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Засідання Ради національної безпеки і оборони, яке відбудеться завтра, буде присвячено проблемам енергетики. Це не вузька, а досить широка тема - вона одна. Неправильно було б РНБО наповнювати питаннями, які виникають щодня. Нам потрібно сфокусуватися на системних рішеннях", - сказав він.

За його словами, будуть також розглянуті проблемні питання у вугільній промисловості, ядерній енергетиці і в газовій галузі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Данилюк заявив, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.

Парламентський комітет з енергетики проігнорував законопроект про перенесення дати введення ринку електроенергії.