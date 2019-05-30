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30 травня 2019, четвер, 22:30 35
Суспільство 2019-05-31T00:45:02+03:00
Українські Новини
Без обмежень: Супрун розповіла, як будуть боротися з фальшивими довідками про вакцинацію

Без обмежень: Супрун розповіла, як будуть боротися з фальшивими довідками про вакцинацію

Щеплення. Фото: aif.ru
Щеплення. Фото: aif.ru

Отримати вакцину КПК можуть усі, навіть ті, у кого є фальшиві довідки про вакцинацію, зокрема від кору, паротиту та краснухи (КПК) — будь-які обмеження скасовані.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

"На жаль, в Україні придумали новий метод віддати дитину в садок, не зробивши щеплення: купити фальшиву довідку про вакцинацію", - сказано в повідомленні.

За словами Супрун, під час Львівської спецоперації проти кору з'ясувалося, що за документами в області 21,5 тис. невакцинованих дітей. А після ретельної перевірки стало відомо, що вакцинації потребують близько 50 тис. дітей.

В. о. міністра зазначила, що для того щоб виключити видачу підроблених довідок, запровадять електронну медичну картку. Всі дані про щеплення будуть внесені в електронну систему, отже зникне можливість вдаватися до маніпуляцій.

Супрун додала, що отримати вакцину КПК (проти кору, паротиту та краснухи) можуть все — будь-які обмеження скасовані.

Нагадаємо, що МОЗ скасував вікові обмеження для безкоштовного щеплення від кору.

У той же час, МОЗ запропонували робити українцям менше уколів.

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