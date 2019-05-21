В МОЗ предложили делать украинцам меньше уколов

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект приказа, согласно которым при выборе лекарственного средства врачи должны отдавать приоритет таблетированным формам. Текст приказа был обнародован на сайте ведомства.

ВООЗ считает приоритетным именно применение неинъекционных форм лекарственных препаратов.

"Во всем мире более 50% всех лекарственных средств прописываются, отпускаются или продаются ненадлежащим образом, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Одним из таких примеров является чрезмерное использование инъекций, когда более уместно принимать лекарства перорально. Это свидетельствует о том, что миф, будто уколы более действенные, чем таблетки, распространенный не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционную форму (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т. д.)", - объясняют в Минздраве.

Отмечается также, что традиционно инъекционные формы препаратов назначают пациентам стационаров, в результате чего пациенты должны оставаться в больницах без необходимости в круглосуточном наблюдении.

"Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, можно лечить дома таблетками, находясь в комфортных для себя условиях", - отмечают специалисты.

Отмечается также и польза подобного подхода для детей, многие из которых начинают бояться врачей после курса инъекционного лечения, а также для самих медицинских сотрудников и учреждений - медперсонал меньше рискует заразиться рядом опасных заболеваний, таких как ВИЧ и гепатиты, а больницам не нужно тратиться на расходные материалы (шприцы, иглы, вату, спирт) и дальнейшую сложную и дорогостоящую утилизацию опасного острого мусора, который образуется в результате инъекций.

Напомним, что Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори.