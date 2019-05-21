подписаться на рассылку
26 26.35
28.8 29.4
˟
ONLINE
22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

21 мая 2019, вторник, 16:25 243
Общество 2019-05-22T12:00:07+03:00
Українські Новини
В МОЗ предложили делать украинцам меньше уколов

В МОЗ предложили делать украинцам меньше уколов

Министерство здравоохранения Украины обнародовало для общественного обсуждения проект приказа, согласно которым при выборе лекарственного средства врачи должны отдавать приоритет таблетированным формам. Текст приказа был обнародован на сайте ведомства.

ВООЗ считает приоритетным именно применение неинъекционных форм лекарственных препаратов.

"Во всем мире более 50% всех лекарственных средств прописываются, отпускаются или продаются ненадлежащим образом, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Одним из таких примеров является чрезмерное использование инъекций, когда более уместно принимать лекарства перорально. Это свидетельствует о том, что миф, будто уколы более действенные, чем таблетки, распространенный не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционную форму (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т. д.)", - объясняют в Минздраве.

Отмечается также, что традиционно инъекционные формы препаратов назначают пациентам стационаров, в результате чего пациенты должны оставаться в больницах без необходимости в круглосуточном наблюдении.

"Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, можно лечить дома таблетками, находясь в комфортных для себя условиях", - отмечают специалисты.

Отмечается также и польза подобного подхода для детей, многие из которых начинают бояться врачей после курса инъекционного лечения, а также для самих медицинских сотрудников и учреждений - медперсонал меньше рискует заразиться рядом опасных заболеваний, таких как ВИЧ и гепатиты, а больницам не нужно тратиться на расходные материалы (шприцы, иглы, вату, спирт) и дальнейшую сложную и дорогостоящую утилизацию опасного острого мусора, который образуется в результате инъекций.

Напомним, что Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори.

Больше новостей о: Минздрав МОЗ Таблетки Инъекция

Архив
Новости
В Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП, - опрос "Рейтинга" 12:06
Блокирование ВККС связано с оцениванием судей, - комиссия 12:02
Зеленский оконфузился - допустил ошибку в указе в собственной фамилии 11:47 Документ
"Энергоатом" настаивает на своевременной реализации реформы рынка, - Сергей Бедин 11:47
На аудит "Укроборонпрома" выделили 32 млн гривен 11:42
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Миссия МВФ начала работу в Украине 09:51
больше новостей
Миссия МВФ сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества 09:45
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok