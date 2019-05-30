Зеленський визначив свій пріоритет щодо Донбасу

Володимир Зеленський з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини. Фото: сайт Президента України

Володимир Зеленський з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини. Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини кроки для активізації переговорів щодо Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський зустрівся міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Івом Ле Дріану і федеральним міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Гайко Маасом.

Під час зустрічі політики обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу щодо Донбасу.

Зеленський зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

Крім того, Президент високо оцінив роль Франції та Німеччини у врегулюванні ситуації на сході України, зокрема в межах "Нормандського формату".

"Хочу ще раз подякувати Президенту Франції Еммануелю Макрону за привітання з перемогою на виборах і за зустріч ще до того, як я став Президентом України. Хочу також подякувати німецькій стороні за те, що у мене була дуже предметна розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за рішенням пріоритетних завдань на сході України, припинення війни, виконання "мінських домовленостей", - сказав глава держави.

Міністри також наголосили на прогресі, якого досягла Україна у розвитку співпраці з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом.

Вони підтвердили готовність і надалі сприяти в реалізації європейської та євроатлантичної політики України.

Також Зеленський заявив, що готовий відвідати Францію та Німеччину на запрошення лідерів цих країн.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський розраховує на формування нового Кабінету Міністрів новою Верховною Радою у вересні і вважає, що Україна веде дві війни - з Росією і з корупцією. Також Зеленський створив делегацію в ООН на чолі з Зеркаль.

Раніше Зеленський розповів про Макрона.