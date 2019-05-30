Зарплата Реви в 10 разів перевищила оклад за рахунок матеріальної допомоги

Заробітна плата міністра соціальної політики Андрія Реви, який нещодавно потрапив у скандал через жителів ОРДЛО, за квітень становила 122 тис. гривень, його заступників - від 59,2 тис. до 154,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 81,1 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Реві в квітні, склала 122 097 гривень, з них посадовий оклад склав 12 000 гривень, надбавка за вислугу років - 6 000 гривень, надбавка за роботу з таємними документами - 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 12 000 гривень, премія - 12 000 гривень, допомога на вирішення соціально-побутових питань - 58 613 гривень, відпускні - 3 971 гривню, коменсація відрядження - 14 653 гривні, індексація - 460 гривень.

Податки і збори склали 23 809 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Ольги Крентовской склала 121,1 тис. гривень, заступників Наталії Федорович - 59,2 тис. гривень, Миколи Шамбіра - 82 тис. гривень, Лариси Попової - 154,7 тис. гривень, зарплата заступника міністра соцполітики за євроінтеграції Олександри Чуркіної склала 131,4 тис. гривень і держсекретаря Віктора Іванкевича - 81,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр Рева назвав мерзотою жителів ОРДЛО.

Рева задекларував 802 тис. гривень доходів за 2018 рік.

У березні Рева отримав зарплату в два рази менше - майже 60 тис. гривень.