За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що йому не шкода людей, які залишилися жити на окупованих територіях і змушені перетинати лінію розмежування на Донбасі.

Сюжет з міністром оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі Facebook автор, журналіст ВВС Ольга Мальчевська.

"Всі, хто був проукраїнським, всі виїхали. А той, хто хоче отримувати дві пенсії - там і тут - нехай потерплять. Мені їх не шкода нікого. Абсолютно. Я Вам чесно скажу. Мені шкода тих солдатів і офіцерів і їх сім'ї, які вбито там. За цю мерхоту", - сказав Рева.

Відповідаючи на питання, чи може Україна, яка хоче вступити в ЄС, так ставитися до своїх громадян, Рева заявив, що це не Україна так з ними поводиться, а щоб люди не страждали, має припинитися війна.

"Для цього окупанти мають забратися з території України і все", - зазначив Рева.

У своєму блозі на сайті "Обозреватель" міністр заявив, що з усього півгодинного інтерв'ю в сюжеті була використана тільки одна фраза, яку автор сюжету використовувала в якості ілюстрації нібито мого особистого ставлення до всіх без винятку громадян України, які проживають на окупованій території.

"Я в жодному разі не вважаю тих українських громадян, хто свідомо не допомагає окупантам і які просто стали їхніми заручниками, винними в цій ситуації. Я робив і буду робити все від мене залежне, щоб допомогти цим людям. Це моя тверда життєва позиція, заснована на власних переконаннях. Все інше - від лукавого", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Реви за лютий в чотири рази перевищила його оклад.

З 1 березня, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, пенсії в Україні автоматично перерахують для 10,2 млн пенсіонерів. При цьому під індексацію не потрапляють деякі категорії громадян.