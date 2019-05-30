Затонулий в Будапешті теплохід "Русалка" зробили в Херсоні

Затонулий в Будапешті прогулянковий теплохід Русалка був побудований в 1949 році Херсонської суднобудівною компанією. Про це повідомляє hvg.hu.

Згідно Судового реєстру, Русалка була моторним пасажирським судном проекту 544 (Москвич).

Його довжина становила 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Корабель приводився в рух 150-сильним двигуном, і його палуба могла вмістити до 150 осіб. Швидкість судна сягала 19 км/ч.

З 1949 по 1992 рік корабель використовувався тільки в Радянському Союзі. У 1992 році він став власністю угорської компанії SZOT Cruises, а в 2003 році був переданий компанії Panorama Deck Kft.

Як повідомляли Українські Новини, у центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї. Капітаном корабля, що протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець.