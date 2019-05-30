Завтра частину України накриють дощі з грозами, місцями прийде спека до +33

31 травня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, тільки у Волинській і Рівненській областях без істотних опадів, вітер північний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, гроза, місцями град, температура вночі +4...+9 градусів, удень +8...+13 градусів.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, гроза, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +21...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +25...+33 градуси, у Вінницькій області +21...+26 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+33 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n30 травня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси, у районі Приморського +17 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер в Україні буде контрастна погода.\r\nТим часом, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.