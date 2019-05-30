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30 травня 2019, четвер, 13:56 40
Життя 2019-05-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Завтра частину України накриють дощі з грозами, місцями прийде спека до +33

Завтра частину України накриють дощі з грозами, місцями прийде спека до +33

Літо. Фото: facebook.com/ukrgmc
Літо. Фото: facebook.com/ukrgmc

31 травня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, тільки у Волинській і Рівненській областях без істотних опадів, вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси.

У Карпатах короткочасний дощ, гроза, місцями град, температура вночі +4...+9 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, гроза, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, гроза, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +25...+33 градуси, у Вінницькій області +21...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

30 травня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+23 градуси, у районі Приморського +17 градусів, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер в Україні буде контрастна погода.

Тим часом, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.

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