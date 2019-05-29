Грозы с градом, шквалы и жара: в четверг в Украине будет контрастная погода

30 мая в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+24 градуса, в Прикарпатье местами +13…+18 градусов.\r\nВ Карпатах ночью кратковременный дождь, днем существенный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов, в Житомирской области +21…+26 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м\/с, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+32 градуса, в Винницкой области +21…+26 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+32 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n29 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.