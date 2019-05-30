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30 травня 2019, четвер, 13:44 51
Верховна Рада і партії 2019-05-30T16:45:03+03:00
Українські Новини
Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку

Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку

Гройсман. Фото: mignews.com.ua
Гройсман. Фото: mignews.com.ua

Верховна Рада відмовилася прийняти відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

За проект постанови №10341 проголосували 97 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що він проти відставки Кабміну, який має забезпечити стабільність у країні на період кампанії з виборів Ради.

41-річний Гройсман очолює Кабмін з квітня 2016 року.

Згідно з Конституцією, відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього уряду.

Кабінет Міністрів після відставки продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.

Як повідомляли Українські Новини, партія Гройсмана хоче провести з'їзд до 9 червня.

Також БПП не збиралася підтримувати відставку Гройсмана.

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