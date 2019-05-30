Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку

Верховна Рада відмовилася прийняти відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.\r\nЗа проект постанови №10341 проголосували 97 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nГолова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що він проти відставки Кабміну, який має забезпечити стабільність у країні на період кампанії з виборів Ради.\r\n41-річний Гройсман очолює Кабмін з квітня 2016 року.\r\nЗгідно з Конституцією, відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього уряду.\r\nКабінет Міністрів після відставки продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, партія Гройсмана хоче провести з'їзд до 9 червня.\r\nТакож БПП не збиралася підтримувати відставку Гройсмана.