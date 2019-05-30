Рада призначила членом Нацради з телебачення Онопрієнка

Верховна Рада призначила членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максима Онопрієнка.

За ухвалення рішення проголосували 233 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Свої кандидатури на цю посаду подали 12 осіб.

38-річний Онопрієнко народився в Тарту (Естонія), але виріс і закінчив школу в Стрії (Львівська область).

З 2005 року працює на телебаченні, а з 2008 - як кіно- і телепродюсер.

З серпня 2014 року працює гендиректором телекомпанії TV5, яка здійснює мовлення у Запорізькій області.

TV5 належить метзаводу "Запоріжсталь", який контролює холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Артеменка у Нацраду з телебачення, а Горковенко подав в суд на Зеленського через скасування указу Порошенко.

Раніше звільнивши Артеменко, Порошенко призначив Горковенка членом Нацради по телебаченню.