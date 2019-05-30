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30 травня 2019, четвер, 12:50 8
Верховна Рада і партії 2019-05-30T12:56:03+03:00
Українські Новини
Рада призначила членом Нацради з телебачення Онопрієнка

Рада призначила членом Нацради з телебачення Онопрієнка

Верховна Рада призначила членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Максима Онопрієнка.

За ухвалення рішення проголосували 233 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Свої кандидатури на цю посаду подали 12 осіб.

38-річний Онопрієнко народився в Тарту (Естонія), але виріс і закінчив школу в Стрії (Львівська область).

З 2005 року працює на телебаченні, а з 2008 - як кіно- і телепродюсер.

З серпня 2014 року працює гендиректором телекомпанії TV5, яка здійснює мовлення у Запорізькій області.

TV5 належить метзаводу "Запоріжсталь", який контролює холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Артеменка у Нацраду з телебачення, а Горковенко подав в суд на Зеленського через скасування указу Порошенко.

Раніше звільнивши Артеменко, Порошенко призначив Горковенка членом Нацради по телебаченню.

Більше новин про: Верховна Рада Нацрада з питань телебачення і радіомовлення Максим Онопрієнко

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