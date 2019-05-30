На Тендрівській косі провели навчання розвідники морського спецназу

Поруч з Кримом розвідники морського спецназу ВСУ провели навчання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Поруч з Кримом розвідники морського спецназу ВСУ провели навчання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Тендрівській косі (південь Херсонської області) в травні пройшли тактико-спеціальні навчання розвідників 73 Морського центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці в Facebook.

"Відбулися тактико-спеціальні навчання розвідників 73 морського центру спеціального призначення 73МЦСпН на Тендрівській косі. Травень 2019", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗСУ показали, як військові катери і вертоліт відкрили вогонь на Азовському морі під "Highway to Hell".

А також в Одеській області випробували дві ракетні системи.

А раніше крилаті ракети "Куб" і "Тор" вперше пройшли "перевірку на міцність".

Раніше артилеристи ЗСУ випробували "Півонії".