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30 травня 2019, четвер, 10:52 22
Верховна Рада і партії 2019-05-30T13:15:04+03:00
Українські Новини
БПП не має наміру підтримувати відставку Гройсмана

БПП не має наміру підтримувати відставку Гройсмана

Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну
Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну

Фракція "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді не має наміру підтримувати відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яку сьогодні розгляне парламент.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Раді Вадим Денисенко (БПП) за підсумками наради фракції, передають Українські Новини.

"Фракція буде голосувати проти відставки", - сказав він.

Денисенко зазначив, що Президент Володимир Зеленський не має кандидатури на пост прем'єра, а віце-прем'єр не має права підписувати рішення уряду в якості виконуючого обов'язки.

Депутат заявив, що відставка Гройсмана може призвести до паралізації роботи Кабміну.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.

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