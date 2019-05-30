БПП не має наміру підтримувати відставку Гройсмана

Фракція "Блок Петра Порошенко" у Верховній Раді не має наміру підтримувати відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, яку сьогодні розгляне парламент.\r\nПро це повідомив представник Кабінету Міністрів у Раді Вадим Денисенко (БПП) за підсумками наради фракції, передають Українські Новини.\r\n"Фракція буде голосувати проти відставки", - сказав він.\r\nДенисенко зазначив, що Президент Володимир Зеленський не має кандидатури на пост прем'єра, а віце-прем'єр не має права підписувати рішення уряду в якості виконуючого обов'язки.\r\nДепутат заявив, що відставка Гройсмана може призвести до паралізації роботи Кабміну.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.