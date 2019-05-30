Зеленський доручив Генштабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування загибелі 4 військових через падіння вертольота Мі-8 в Рівненській області.

Про це він написав у микроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Не добрий ранок. Аварія військового вертольота на Рівненщині. Чотири загиблих воїна. Доручив головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль", - повідомив Зеленський.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЗМІ, на українсько-румунському кордоні розбився вертоліт з контрабандою, загинула одна людина.