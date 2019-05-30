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30 травня 2019, четвер, 09:47 19
Президент 2019-05-30T13:30:04+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Генштабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8

Зеленський доручив Генштабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8

Зеленський. Скріншот: Радіо Свобода
Зеленський. Скріншот: Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу Руслану Хомчаку взяти під особистий контроль розслідування загибелі 4 військових через падіння вертольота Мі-8 в Рівненській області.

Про це він написав у микроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Не добрий ранок. Аварія військового вертольота на Рівненщині. Чотири загиблих воїна. Доручив головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль", - повідомив Зеленський.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЗМІ, на українсько-румунському кордоні розбився вертоліт з контрабандою, загинула одна людина.

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