Сьогодні Рада розгляне відставку Гройсмана

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Згідно з нею, Рада розгляне законопроекти №6350 про відпустку для осіб, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку в 2-му читанні, №10181 про зміни в проходженні військової служби в 1-му читанні і призначить члена Нацради з телебачення і радіомовлення.

Далі вказаний блок законопроектів для включення до порядку денного сесії, зокрема №10204 про повну середню освіту, №10184 про введення держфінансування "Пласту", №10004 про збільшення штрафу за безпідставну відмову у безкоштовному проїзді пільговикам.

Також парламент розгляне питання звернення до міжнародних організацій з засудженням порушень прав корінних народів в Росії і відставку прем'єр-міністра.

Крім того, зазначений блок законопроектів аграрної політики, зокрема №9022 про зміни норм ідентифікації тварин, №6527 про діяльності сільгоспкооперативів і №4922 про оптимізацію держуправління у сфері сільського господарства в 1-му читанні.

Далі Рада розгляне законопроект №9438 про узгодження кримінального законодавства з міжнародним правом і блок ратифікації міжнародних угод.

Як повідомляли Українські Новини, партія Гройсмана хоче провести з'їзд до 9 червня.

Тим часом, Гройсман продовжить виконувати обов'язки прем'єра до призначення нового Кабміну.