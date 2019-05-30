Супрун розповіла про користь вітаміну В12

Вітамін В12 необхідний організму для утворення еритроцитів, розвитку нейронів і синтезу ДНК, а його недолік може призводити до накопичення гомоцистеїну (нейротоксичні з'єднання), до анемії, втрати балансу, "туману в голові", оніміння кінцівок, стомлюваності і погіршення пам'яті. Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Як ми вже згадували, щодо вживання вітамінів групи В є безліч нюансів, на які варто звертати увагу. В деяких випадках через взаємодію з іншими вітамінами або ліками, вітаміни, що ви приймаєте додатково, можуть погано засвоюватися або навіть шкодити здоров'ю", - йдеться в повідомленні.

Нестача вітаміну В12 найбільше проявляється в старшому віці, після операції зі зменшення шлунку, зниженій кислотності шлунка або прийомі ліків для її зниження, при прийомі препаратів проти печії, при хворобах шлунково-кишкового тракту (хвороба Крона), у разі веганського раціону.

Наголошується, що вітамін В12 також накопичується і в печінці. У нормі, у людей є запас на кілька років, але потім він може вичерпатися. Ось чому людям перший час чудово на веганстві і сироїдінні, особливо, якщо перед цим вони їли багато м'яса. Через кілька років більшість повертається до споживання м'яса і не встигають відчути симптоми нестачі вітаміну В12.

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