Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы

Во Всемирный день щитовидной железы исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что неободимо делать для здоровья и нормальной работы щитовидной железы.

Об этом глава Минздрава написала на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела и влияют на такие процессы, как интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике; адаптацию к температуре окружающей среды; поглощение липопротеинов клетками (то есть от них зависит и уровень холестерина); работа сердца и периферических сосудов; рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматропином); улучшение поглощения кислорода тканями; инициация распада жиров и углеводов; определение интеллектуального развития детей и эмоциональной стабильности взрослых.

"Если йода не хватает, щитовидная железа увеличивается, но не может выработать достаточное количество гормонов", - рассказала Ульяна Супрун.

При этом недостача тиреоидных гормонов (гипотиреоз) приводит к ряду симптомов: слабости, набору веса или проблемам с его сбросом, сухости, жесткости волос или их потере, непереносимости холода, боли в мышцах,

депрессивному состоянию и раздражительности, нарушениям менструального цикла или потере либидо, запорам, повышению уровня холестерина, раку щитовидной железы, у детей - к задержке умственного развития (кретинизму).

В то же время, подчеркнула Ульяна Супрун, в организме может быть и избыток йода и тиреоидных гормонов.

Однако прием йода, по ее словам, не может привести к избыточному образованию гормонов.

"ВОЗ считает безопасной дозу йода в 1 000 мкг (1 мг) в сутки. В щитовидной железе может запасаться до 16 мг йода", - отметила Супрун.

Среди симптомов гипертиреоза глава Минздрава назвала нервозность и раздражительность, непереносимость жары и потливость, дрожь, потеря веса или неспособность его набрать, повышенная активность кишечника, отечность щитовидной железы, тахикардия (учащенное сердцебиение), тонка, хрупкая и влажная кожа, неравномерный рост волос, нарушения сна.

В Украине, по словам Ульяны Супрун, нехватка гормонов щитовидной железы случается чаще, чем избыток. Так, дневная норма йода - 150-300 мкг, однако большинство жителей Украины потребляют только 40-80 мкг. Наибольшую нехватку испытывают в Черниговской области и на Западной Украине.

Чтобы избежать заболеваний щитовидной железы Ульяна Супрун советует:

Заменить обычную соль на йодированную и добавлять ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева.

Потреблять природные источники йода - морепродукты, морскую капусту, белую рыбу, овощи (картофель, редис, чеснок, свеклу, томаты, спаржу, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурму), яйца, говядину и грецкие орехи.

Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода, суточную норму должен определить врач. Детей от одного года или тех, кто уже на прикорме, стоит кормить едой, приготовленной с использованием йодированной соли.

Проверять уровень тиреотропного гормона и посещать эндокринолога, чтобы вовремя обнаружить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

Напомним, ранее Супрун развенчала миф о пользе кислорода.

Также Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях.