На Донбасі бойовики втратили відразу трьох "бійців"

Вчора, 29 травня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів - із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем різного калібру 152 122 мм і мінометів калібрів 120 і 82 мм. Серед захисників України втрат немає. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 15 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки збройних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще один – поранений", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком.

Раніше на Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ.