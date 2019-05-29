У "Самопомочі" назвали депутатів, які очолять виборчий список на виборах

Голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд, заступник голови фракції "Самопомочі" в Раді, заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Олег Лаврик, депутати Ради від фракції "Самопоміч" Роман Семенуха і Тетяна Острикова очолять виборчий список партії "Об'єднання "Самопоміч" на позачергових виборах Верховної Ради.

Відповідний список кандидатів у депутати Ради було оприлюднено на форумі партії в середу, передають Українські Новини.

Далі в списку значаться депутати від фракції "Самопоміч" в Раді Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ірина Сисоєнко, Анна Романова, Ігор Діденко, Павло Костенко та Сергій Кіраль.

Крім цього, на форумі було складено рейтинговий список регіональних лідерів для висунення в кандидати до парламенту.

За підсумками таємного голосування переможцями за макрорегіоном, які увійдуть до першої п'ятірки робочого списку лідерів партії в регіонах, стали ветеран війни Віталій Фідрін (Тернопільська область, регіон "Захід"), юрист В'ячеслав Кущинський (Полтавська область, регіон "Схід"), Андрій Дмитрієв (Херсонська область, регіон "Південь"), Руслан Фома (Волинська область), депутат Київської обласної ради Ольга Бабій (Київська область).

При цьому загальний виборчий список буде формуватися з 3 робочих списків: список діючих депутатів Ради, список лідерів партії в регіонах і лідерів громадських думок і експертного середовища.

Загальний виборчий список партії буде формуватися шляхом почергового додання до нього по одній людині з кожного робочого списку.

Зазначається, що кожних три порядкових номери остаточного виборчого списку партії будуть містити представника кожного робочого списку з урахуванням принципу гендерної рівності.

Як повідомляли Українські Новини, 24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.

Раніше ЦВК відкрив прийом грошової застави кандидатів у депутатів Ради.