ДБР розслідує справи проти 23 депутатів Ради

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальні провадження щодо 23 депутатів Верховної Ради.\r\nПро це сказала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко в ході парламентських слухань, передають Українські Новини.\r\nВона зазначила, що центральний апарат ДБР розслідує кілька резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо 23 депутатів парламенту.\r\nТакож розслідуються справи проти 44 детективів Національного антикорупційного бюро.\r\nЗокрема, завершується слідство щодо співробітників НАБУ, які допустили недбалість при розслідуванні розкрадань в державному концерні "Укроборонпром".\r\n"Дане кримінальне провадження вже на фінальній стадії", - підкреслила Варченко.\r\nВона зазначила, що загальна сума збитків, що фігурує в розслідуваннях ДБР, - 2,5 млрд гривень.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок під Рівно.\r\nТакож ДБР почало розслідувати держзраду Порошенка за заявою Портнова.