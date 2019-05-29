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29 травня 2019, середа, 22:21 15
Судова влада 2019-05-30T00:00:02+03:00
Українські Новини
ДБР розслідує справи проти 23 депутатів Ради

ДБР розслідує справи проти 23 депутатів Ради

ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальні провадження щодо 23 депутатів Верховної Ради.

Про це сказала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко в ході парламентських слухань, передають Українські Новини.

Вона зазначила, що центральний апарат ДБР розслідує кілька резонансних кримінальних проваджень, зокрема щодо 23 депутатів парламенту.

Також розслідуються справи проти 44 детективів Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, завершується слідство щодо співробітників НАБУ, які допустили недбалість при розслідуванні розкрадань в державному концерні "Укроборонпром".

"Дане кримінальне провадження вже на фінальній стадії", - підкреслила Варченко.

Вона зазначила, що загальна сума збитків, що фігурує в розслідуваннях ДБР, - 2,5 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило справу проти Ситника через відпочинок під Рівно.

Також ДБР почало розслідувати держзраду Порошенка за заявою Портнова.

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