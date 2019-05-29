Зеленський призначив заступника начальника управління держохорони Штучного

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником начальника Управління державної охорони В'ячеслава Штучного замість Володимира Дахновського.\r\nПро це йдеться у відповідних указах №335 і №336, передають Українські Новини.\r\nШтучний - кандидат юридичних наук, директор Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевича замість Гелетея.\r\nТакож Зеленський призначив начальником Служби безпеки Президента Донця.