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29 травня 2019, середа, 21:40 23
Президент 2019-05-30T00:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив заступника начальника управління держохорони Штучного

Зеленський призначив заступника начальника управління держохорони Штучного

Президент Володимир Зеленський призначив першим заступником начальника Управління державної охорони В'ячеслава Штучного замість Володимира Дахновського.

Про це йдеться у відповідних указах №335 і №336, передають Українські Новини.

Штучний - кандидат юридичних наук, директор Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив начальником Управління держохорони Оцерклевича замість Гелетея.

Також Зеленський призначив начальником Служби безпеки Президента Донця.

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