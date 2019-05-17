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17 травня 2019, пʼятниця, 12:48 16
Силові структури 2019-05-17T13:45:03+03:00
Українські Новини
Справу про незаконне збагачення екс-заступника голови Адміністрації Філатова закрили

Справу про незаконне збагачення екс-заступника голови Адміністрації Філатова закрили

Олексій Філатов. Фото: reforms.in.ua
Олексій Філатов. Фото: reforms.in.ua

Національна поліція закрила кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення колишнього заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова у зв'язку з рішенням Конституційного Суду, який скасував кримінальну відповідальність за даний злочин.

Про це йдеться у відповіді Нацполиции на запит Українських Новин.

"14 березня кримінальне провадження частини кримінального правопорушення за фактом незаконного збагачення Філатова було закрито", - йдеться у відповіді.

При цьому Нацполиция продовжує вести досудове розслідування щодо Філатова за іншими фактами.

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Філатов звільнився з Адміністрації Президента.

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