Справу про незаконне збагачення екс-заступника голови Адміністрації Філатова закрили

Національна поліція закрила кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення колишнього заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова у зв'язку з рішенням Конституційного Суду, який скасував кримінальну відповідальність за даний злочин.

Про це йдеться у відповіді Нацполиции на запит Українських Новин.

"14 березня кримінальне провадження частини кримінального правопорушення за фактом незаконного збагачення Філатова було закрито", - йдеться у відповіді.

При цьому Нацполиция продовжує вести досудове розслідування щодо Філатова за іншими фактами.

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Філатов звільнився з Адміністрації Президента.