Оля Полякова створює свою "жіночу" партію і збирається на вибори

Українська співачка Оля Полякова заявила, що створює свою партію. Про це вона розповіла на Форумі жіночого партнерства, йдеться у відео, опублікованому в Facebook.

Полякова заявляє, що жінки є "силою" України.

"Зараз почнеться передвиборна гонка в парламент. І мені набридло голосувати за якогось дядька з плакатом, про якого я нічого не знаю. Розумієте? І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони будуть голосувати. Тому я офіційно заявляю - я починаю створення партії, яка буде відповідати цьому запиту. І це буде перша жіноча партія України", - розповіла Полякова.

Також Полякова додала, що ця заява не є жартом і їй в команду потрібні дівчата.

Нагадаємо, що Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос". За його словами, країні необхідні зміни. І він навіть не брати в свою партію чинних депутатів Ради, хоча серед них багато хороших людей".

А в цей час у новому хіті "Наталя-Наталі" Олег Винник назвав найкращі "ліки" від інтернет-залежності.