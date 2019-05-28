В новом хите "Наталя-Наталі" Винник назвал лучшее "лекарство" от интернет-зависимости

Популярный украинский певец Олег Винник, который совсем недавно выступил в родном селе бесплатно, представил новую песню "Наталя-Наталі" - веселую, драйвовую и непохожую на его преддыдущие хиты. \r\nВ песня "Наталя-Наталі" он затронул тему виртуального общения и вымещения им реальных отношений.\r\n"К сожалению, для многих счастье сегодня измеряется количеством подписчиков и лайков в Facebook и Instagram. "Посиделки" в соцсетях, просмотр ленты новостей – привычное дело в любую свободную минуту. Но реальная жизнь – другая! Именно этой теме я посвятил свою новую песню", – прокомментировал премьеру Винник.\r\nА также рассказал о действенном рецепте против интернет-зависимости.\r\n"Та Любов, як цілющий бальзам, -Ліки від Фейсбук-Інстаграм", - поет Винник.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине появился новый скандальный мегахит - "Охрана, отмєна".\r\nТакже Винник рассказал любимую шутку о себе, которую придумал Потап.