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29 травня 2019, середа, 13:00 82
Силові структури 2019-05-29T13:19:22+03:00
Українські Новини
ДБР розслідує зникнення моніторів і серверів з ситуаційної кімнати АП

ДБР розслідує зникнення моніторів і серверів з ситуаційної кімнати АП

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрила справу про зникнення серверів. Фото: 5.ua
Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрила справу про зникнення серверів. Фото: 5.ua

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів і серверів із секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

Про це сказано в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Києві, почали досудове розслідування щодо можливої втрати посадовими особами Адміністрації Президента України матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю", - сказано в ньому.

Зазначається, що 28 травня у ЗМІ опубліковано відеозвернення секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка про зникнення в ситуаційній кімнаті Адміністрації Президента серверів, що містять секретну інформацію.

Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 329 (втрата документів, що містять державну таємницю, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Слідчі ДБР проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне й об'єктивне дослідження обставин скоєння кримінального злочину.

Як повідомляли Українські Новини, 28 травня секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретної інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

У відповідь працював прес-секретарем Порошенко Святослав Цеголко заявив, що обладнання для ситуативної кімнати було орендовано за власні гроші Порошенко.

У той же час колишній заступник глави Адміністрації Дмитро Шимків у вересні 2018 року в інтерв'ю виданню "Українська правда" розповів, що техніка для ситуативної кімнати була отримана від інших державних органів.

зокрема, сервери надала Центральна виборча комісія, ряд іншої техніки - Національний банк.

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