підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 травня 2019, середа, 12:45 41
Фінанси 2019-05-29T14:45:02+03:00
Українські Новини
У квітні заборгованість з зарплати перевалила за 2,6 млрд гривень

У квітні заборгованість з зарплати перевалила за 2,6 млрд гривень

На 1 травня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 травня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 494,976 млн гривень, Луганській – 466,689 млн гривень і Сумській – 302,480 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення ООС.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 травня 2019 року:


  На 1 травня 2019 року, млн гривень в % до 01.04.2019
Всього 2 615,391 106,2
Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 21,845 109,5
Промисловість 2 054,860 106,5
- добувна промисловість 526,129 114,7
- обробна промисловість 1 402,270 103,6
- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 12,771 103,3
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 113,690 108,9
Будівництво 70,072 96,9
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 43,958 104,3
Транспорт і зв’язок 177,514 101,7
Тимчасове розміщення і організація харчування 0,365 89,5
Інформація і телекомунікації 5,921 150,7
Фінансова діяльність 18,336 102,3
Операції з нерухомістю 57,977 102,8
Професійна, наукова і технічна діяльність 128,775 112,9
Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 8,591 89,2
Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування 3,787 101,2
Освіта 7,607 118,2
Охорона здоров’я і соціальна допомога 13,620 121,0
Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок: 1,852 195,2
Надання інших послуг 0,313 85,5

Як повідомляли Українські Новини, у січні-квітні поточного року міністерство залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення ОВДП, що в сумі дає 158,5 млрд грн.

Кожна друга гривня в державному бюджеті взята в борг.

А тим часом Мінфін продовжує нарощувати держборг.

Більше новин про: заборгованість із заробітної плати

Архів
Новини
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
Бойко проголосує за відставку уряду Гройсмана 14:26
Фото дня: Авто прес-служби поліції обладнали "мигалкою" для зупинки руху 14:25
Охорона в одеській колонії жорстко побила ув'язнених, які наважилися на протест проти поборів 14:00
Невиконання зобов’язань по реформуванню енергоринку загрожує євроінтеграції України, – Климпуш-Цинцадзе 13:37
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - Голова ради адвокатів Рябенко 14:48
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok