У квітні заборгованість з зарплати перевалила за 2,6 млрд гривень

На 1 травня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 травня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 494,976 млн гривень, Луганській – 466,689 млн гривень і Сумській – 302,480 млн гривень.\r\nДані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення ООС.\r\nЗаборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 травня 2019 року:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 травня 2019 року, млн гривень\r\nв % до 01.04.2019\r\n\r\n\r\nВсього\r\n2 615,391\r\n106,2\r\n\r\n\r\nСільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство\r\n21,845\r\n109,5\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n2 054,860\r\n106,5\r\n\r\n\r\n- добувна промисловість\r\n526,129\r\n114,7\r\n\r\n\r\n- обробна промисловість\r\n1 402,270\r\n103,6\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря\r\n12,771\r\n103,3\r\n\r\n\r\n- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n113,690\r\n108,9\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n70,072\r\n96,9\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку\r\n43,958\r\n104,3\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв’язок\r\n177,514\r\n101,7\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення і організація харчування\r\n0,365\r\n89,5\r\n\r\n\r\nІнформація і телекомунікації\r\n5,921\r\n150,7\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n18,336\r\n102,3\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n57,977\r\n102,8\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова і технічна діяльність\r\n128,775\r\n112,9\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування\r\n8,591\r\n89,2\r\n\r\n\r\nДержавне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування\r\n3,787\r\n101,2\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n7,607\r\n118,2\r\n\r\n\r\nОхорона здоров’я і соціальна допомога\r\n13,620\r\n121,0\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги і відпочинок:\r\n1,852\r\n195,2\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n0,313\r\n85,5\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у січні-квітні поточного року міністерство залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення ОВДП, що в сумі дає 158,5 млрд грн.\r\nКожна друга гривня в державному бюджеті взята в борг.\r\nА тим часом Мінфін продовжує нарощувати держборг.