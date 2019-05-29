У квітні заборгованість з зарплати перевалила за 2,6 млрд гривень

На 1 травня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 травня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 494,976 млн гривень, Луганській – 466,689 млн гривень і Сумській – 302,480 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення ООС.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 травня 2019 року:





На 1 травня 2019 року, млн гривень в % до 01.04.2019 Всього 2 615,391 106,2 Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 21,845 109,5 Промисловість 2 054,860 106,5 - добувна промисловість 526,129 114,7 - обробна промисловість 1 402,270 103,6 - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 12,771 103,3 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 113,690 108,9 Будівництво 70,072 96,9 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 43,958 104,3 Транспорт і зв’язок 177,514 101,7 Тимчасове розміщення і організація харчування 0,365 89,5 Інформація і телекомунікації 5,921 150,7 Фінансова діяльність 18,336 102,3 Операції з нерухомістю 57,977 102,8 Професійна, наукова і технічна діяльність 128,775 112,9 Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 8,591 89,2 Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування 3,787 101,2 Освіта 7,607 118,2 Охорона здоров’я і соціальна допомога 13,620 121,0 Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок: 1,852 195,2 Надання інших послуг 0,313 85,5

Як повідомляли Українські Новини, у січні-квітні поточного року міністерство залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення ОВДП, що в сумі дає 158,5 млрд грн.

Кожна друга гривня в державному бюджеті взята в борг.

А тим часом Мінфін продовжує нарощувати держборг.