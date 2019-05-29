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29 мая 2019, среда, 09:35 606
Экономика 2019-05-29T11:30:02+03:00
Українські Новини
Минфин продолжает наращивать госдолг

Минфин продолжает наращивать госдолг

Министерство финансов 28 мая разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,2 млрд гривен и валютные бумаги - на 90,9 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 98 дней на 31,424 млн гривен под 18% годовых, 175 дней – на 459,620 млн гривен под 18,32% годовых, 343 дня – на 713,179 млн гривен под 18,5% годовых и 749 дней – на 30,612 млн гривен под 17,95% годовых.

Кроме того, бумаги в валюте размещены со сроком обращения 246 дней на 13,211 млн долларов под 7,25% годовых, 505 дней – на 3,906 млн долларов под 7,25% годовых и 435 дней – на 73,861 млн долларов под 3,85% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 3 629,9 млн гривен.

В январе-апреле текущего года министерство привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

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