Каждая вторая гривна в госбюджете взята в долг, - Минфин

Министерство финансов констатирует, что в январе-марте текущего года гривна укреплялась благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые ОВГЗ.\r\nОб этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе Минфина за май, передают Українські Новини.\r\nВ макроэкономическом обзоре отмечается, что доходы госбюджета в январе-апреле текущего года составили 322,6 млрд гривен, что больше на 18,2% от показателей прошлого года.\r\nДоходы общего фонда госбюджета за указанный период составили 282,3 млрд гривен.\r\nДефицит госбюджета за отчетный период составил 1,7 млрд гривен\r\nПри этом Минфин отмечает, что заимствования для финансирования общего фонда госбюджета составили 158,5 млрд гривен (на внутреннем рынке – 132,2 млрд гривен, на внешнем – 26,4 млрд гривен) за январь-апрель 2019 года.\r\nПогашение основной суммы долга госбюджета составило 126,9 млрд гривен.\r\nТо есть, доходы бюджета за первые 4 месяца составили 322,6 млрд грн и среди них доходы от размещения ОВГЗ - 158,5 млрд грн. Доля ОВГЗ (госзайм) в доходах бюджета составляет 49,13%. Тогда как оставляшася часть доходов бюджета - 50, 87% это налоги, сборы и другие платежи. \r\nКак сообщали Українські Новини, в январе-апреле текущего года министерство привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения ОВГЗ, что в сумме дает 158,5 млрд грн.\r\nМинфин за весь 2018 год привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа\r\nА тем временем Минфин продолжает наращивать госдолг.