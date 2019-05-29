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29 травня 2019, середа, 11:57 20
Суспільство 2019-05-29T14:30:04+03:00
Українські Новини
Найєм і Луценко посварилися в Facebook: один "нічого не вирішував", а другий "випрошував мандат"

Найєм і Луценко посварилися в Facebook: один "нічого не вирішував", а другий "випрошував мандат"

Депутат Ради Мустафа Найєм посварився в Facebook з генпрокурором Юрієм Луценком. Сталося все через пост, в якому Найєм висловив подив з того, що подання про звільнення генпрокурора не підписується вже тиждень. В коментарях між Найємом і Луценка зав'язалася перепалка.

Луценко запропонував Найєму зібрати 150 підписів за його відставку.

"Так випрошували цей мандат у моєму офісі в 2014, що для приколу якраз логічно завершити каденцію таким перформансом", - написав Луценко.

Проте Найєм парирував йому, що на виборах Луценко нічого не вирішував.

"Ви тоді образилися, що вас не зробили мером Києва і разом з Саакашвілі пішли агітувати за Тимошенко. І на виборах взагалі нічого не вирішували. Що я міг у вас просити? А щодо відставки, нагадайте, це вже п'ятий чи шостий раз ви називаєте термін свого звільнення?", - написав Найєм.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Ради Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм вийшли з фракції "Блок Петра Порошенко" в парламенті.

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