Депутаты Рады Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из фракции БПП

Депутаты Верховной Рады Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте.

Об этом объявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко с трибуны парламента, передают Українські Новини.

"Согласно поданным заявлениям и части 3 статьи 60 регламента Верховной Рады, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Залищук Светланы Петровны, Корнацкого Аркадия Алексеевича, Лещенко Сергея Анатольевича и Найема Мустафы из состава депутатской группы партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины", - сказала Геращенко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает не распространять закон о публичных закупках на ЦИК во время выборов.

Тем временем, досрочные выборы в Раду состоятся 21 или 28 июля.