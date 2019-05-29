Шкільний автобус потрапив у ДТП в Дніпропетровській області 16 дітей опинилися в лікарні

Всі діти їхали після екскурсії по Запоріжжю в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.ua

Всі діти їхали після екскурсії по Запоріжжю в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.ua

16 дітей госпіталізовано 28 травня через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю мікроавтобуса в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє прес-служба Управління Національної поліції у Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

Повідомляється, що ДТП сталася на автодорозі "Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя" в районі села Кам'яне Солонянського району.

Попередньо, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажним автомобілем DAF.

Всі діти їхали після екскурсії по Запоріжжю в Полтаву.

В результаті ДТП 16 дітей були госпіталізовані в одну з лікарень Дніпра.

Всі діти їхали після екскурсії по Запоріжжю в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.ua

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