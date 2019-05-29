Шкільний автобус потрапив у ДТП в Дніпропетровській області 16 дітей опинилися в лікарні

16 дітей госпіталізовано 28 травня через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю мікроавтобуса в Дніпропетровській області.\r\nПро це повідомляє прес-служба Управління Національної поліції у Дніпропетровській області, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що ДТП сталася на автодорозі "Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя" в районі села Кам'яне Солонянського району.\r\nПопередньо, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з вантажним автомобілем DAF.\r\nВсі діти їхали після екскурсії по Запоріжжю в Полтаву.\r\nВ результаті ДТП 16 дітей були госпіталізовані в одну з лікарень Дніпра.\r\nВсі діти їхали після екскурсії по Запоріжжю в Полтаву. Фото: dp.npu.gov.ua\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 українські студентки постраждали в ДТП у Польщі 25 травня.\r\nВ Україні збільшилася кількість ДТП: число загиблих в аваріях зросла на 10%.