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29 травня 2019, середа, 10:51 8
Силові структури 2019-05-29T11:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики 11 раз обстріляли позиції ВСУ, є поранений

Бойовики 11 раз обстріляли позиції ВСУ, є поранений

Бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 28 травня, 1 військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"28 травня озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених "мінськими угодами" артилерійських систем калібру 152 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - 2 рази.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 28 травня 3 бойовиків було вбито, 1 отримав поранення.

З початку поточної доби противник тричі обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

На кожен обстріл українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати бойовиків уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС у Попасній сталося зіткнення з ДРГ бойовиків, 1 військовий пропав безвісти.

А також на Донбасі бойовики поранили воїна ВСУ.

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