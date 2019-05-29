В зоне ООС у Попасной произошло столкновение с ДРГ боевиков, 1 военный пропал без вести

Во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. Фото: Depo.ua

Во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. Фото: Depo.ua

В боевом столкновении украинских военных с ДРГ боевиков у Попасной пропал без вести один боец ​​ООС. Также двое боевиков были убиты. Об этом сообщается на странице 54 отдельной механизированной бригады в faceook.

"В ходе проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений части в районе н.п. Попасная группа саперов была атакована диверсионно-разведывательной группой противника. Завязался бой. В ходе боя саперами были уничтожены двое военнослужащих противника и один ранен. Для поддержки ДРГ противником было применено запрещенное минскими договоренностями оружие", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что во время боя пропал без вести один из военнослужащих части. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали.

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