Кожна друга гривня в держбюджеті взята в борг, - Мінфін

Міністерство фінансів констатує, що в січні-березні поточного року гривня зміцнювалася завдяки інвестиціям нерезидентів в гривневі ОВДП.

Про це йдеться в макроекономічному огляді і прогнозі Мінфіну за травень, передають Українські Новини.

Наголошується, що основними факторами, які впливали на валютний ринок у першому кварталі були: скорочення дефіциту торгового балансу на тлі високих обсягів збору врожаю зернових в 2018 році і більш слабке зростання імпорту; істотний попит на гривневі ОВДП з боку іноземних інвесторів; продаж іноземної валюти економічними агентами в умовах наближення строків сплати річних податків.

В той же час в макроекономічному огляді наголошується, що доходи держбюджету в січні-квітні поточного року склали 322,6 млрд гривень, що більше на 18,2% від показників минулого року.

Доходи загального фонду держбюджету за вказаний період склали 282,3 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету за звітний період склав 1,7 млрд гривень

При цьому Мінфін відзначає, що запозичень для фінансування загального фонду держбюджету склали 158,5 млрд гривень (на внутрішньому ринку – 132,2 млрд гривень, на зовнішньому – 26,4 млрд гривень).

Погашення основної суми боргу з держбюджету склало 126,9 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у січні-квітні поточного року міністерство залучило до державного бюджету 91,4 млрд гривень, 1,5 млрд доларів і 41 млн євро за рахунок розміщення ОВДП.

Мінфін у 2018 році залучив до державного бюджету 65,128 млрд гривень, 3,478 млрд доларів і 503 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики

А тим часом Мінфін продовжує нарощувати держборг.