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28 травня 2019, вівторок, 22:55 14
Силові структури 2019-05-28T23:21:56+03:00
Українські Новини
Турчинов заперечує пропажу серверів з будівлі РБНО

Турчинов заперечує пропажу серверів з будівлі РБНО

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заперечує зникнення серверів із будівлі РБНО.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він заявив, що відеоматеріал, який секретар РНБО Олександр Данилюк опублікував напередодні ввечері, було знято не в ситуаційному центрі РНБО.

"Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова)", - написав Турчинов.

Він додав, що головний ситуаційний центр РНБО знаходиться на вулиці Болбочана, і обладнання там знаходяться під охороною.

Як повідомляли Українськi Новини, секретар РНБО Олександр Данилюк заявляє, що сервери з секретною інформацією з ситуаційної кімнати РНБО зникли.

Колишній прес-секретар колишнього Президента Петра Прошенко Святослав Цеголко заявляє, що секретної інформації на серверах із ситуативної кімнати РНБО не було.

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