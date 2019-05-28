Дощі, вітер, грози і град: завтра в Україну прийде негода

29 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, помірні, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град, вітер південний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +17...+25 градусів.

У Карпатах суттєві дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині помірні, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці помірні, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві помірні, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

28 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+24 градуси, у районі Приморського +16 градусів; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, киян попередили про сильні пориви вітру.

Тим часом, 28 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.