Дощі, вітер, грози і град: завтра в Україну прийде негода

29 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно з проясненнями, помірні, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град, вітер південний, 7-12 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +17...+25 градусів.\r\nУ Карпатах суттєві дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м\/с, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.\r\nУ Моршині помірні, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Трускавці помірні, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nУ Сваляві помірні, місцями суттєві дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м\/с, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощ, гроза, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\n28 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+24 градуси, у районі Приморського +16 градусів; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, киян попередили про сильні пориви вітру.\r\nТим часом, 28 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, вдень пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.