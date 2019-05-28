Киевлян предупредили о сильных порывах ветра

Сегодня, 28 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.\r\nТак, сообщается, что столицу охватят порывы ветра 15-18 м\/с (I уровень опасности, желтый).\r\nУправление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:\r\n- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;\r\n- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев\r\n- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;\r\n- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.\r\nКак сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.\r\nТем временем, 28 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.