Киевлян предупредили о сильных порывах ветра

Сегодня, 28 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, сообщается, что столицу охватят порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.

Тем временем, 28 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.