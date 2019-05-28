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28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 мая 2019, вторник, 09:45 449
Общество 2019-05-28T09:45:57+03:00
Українські Новини
Киевлян предупредили о сильных порывах ветра

Киевлян предупредили о сильных порывах ветра

Ураган, ветер. Фото: Gismeteo
Ураган, ветер. Фото: Gismeteo

Сегодня, 28 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, сообщается, что столицу охватят порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.

Тем временем, 28 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Больше новостей о: Ураган Порывы ветра погода в Киеве

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