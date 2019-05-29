В деяких областях України очікується обвал цін на полуницю

В останній тиждень весни в деяких регіонах України очікується різке зниження цін на суницю садову (полуницю), яка відома своїми корисними властивостями. Про це повідомляє EastFruit з посиланням на виробників ягоди з Херсонської та Миколаївської областей.

Так, повідомляється, що зниженню цін може посприяти поліпшення погодних умов.

Наголошується, що в Херсонській та Миколаївській областях очікується підвищення середньодобових температур до 28-30 градусів за Цельсієм, що призведе до прискорення дозрівання суниці і підвищення її пропозиції на ринку.

За даними видання, минулого тижня середні оптові ціни на суницю садову в Україні не опускалися нижче 35-40 грн/кг, а вже до кінця дня в неділю вони почали знижуватися в південних і східних регіонах країни. Зокрема, з'явилися пропозиції суниці навіть дешевше 30 грн/кг. Аналітики вважають, що оптова ціна на суницю садову може вже до середини тижня опуститися нижче одного долара за кг в південних регіонах країни і продовжить знижуватися.

"Певну підтримку цінам надають несприятливі погодні умови в західних регіонах країни, де тривають проливні дощі. Вони не тільки відтягують початок сезону дозрівання ягоди, але і призводять до втрати частини врожаю. Ми вже писали про те, що виробники суниці на Закарпатті змушені прибирати ягоду по щиколотки у воді. Внаслідок цього, в центральних регіонах України наразі домінує ягода з південних регіонів, в той час як постачання з Закарпаття помітно знизилося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, борщовий набір овочів подорожчав на чверть у квітні.

Тим часом, овочевий кошик за рік подорожчав на 37%, і її вартість склала 74,3 грн проти 54,4 грн в минулому році (з додаванням яблук).