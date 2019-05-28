Експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% у 2019 році згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Про це сказано в повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.

Експерти державного і недержавного сектора економіки, які взяли участь в обговоренні макроекономічного прогнозу, дають більш консервативний прогноз зростання ВВП за підсумками 2019 - на рівні 2,7%, тоді як за оцінками молодих аналітиків цей показник досягне 3,1%.

У 2020 році експерти прогнозують зростання ВВП на рівні 3%, тоді як молодь, що брала участь у дискусії, прогнозує зростання на рівні 3,7%, у 2021 оцінка експертів - 3,5% (оцінка молоді - 4,3%), у 2022 році оцінка експертів - 4% (оцінка молоді - 4,8%).

Згідно з квітневим консенсус-прогнозом експертами також очікується зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 8,7% в 2019 році, 7,6% - у 2020 році, 6,8% - у 2021 році і 6% - у 2022 році.

У свою чергу, згідно з оцінками молоді, що брала участь у дискусії, зростання споживчих цін очікується на рівні 10,7% у 2019 році, 9,7% у 2020 році, 9,8% у 2021 році і 8% у 2022 році.

За оцінкою експертів, період 2019-2022 років буде найбільш значущим внутрішніми ризиками для української економіки, які були запропоновані для розгляду і оцінки.

Серед ризиків названо: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ, посилення фактора трудової міграції.

Серед зовнішніх ризиків найбільш значущими протягом 2019-2022 років, як і в попередніх опитуваннях, залишилися такі: посилення гібридних загроз національній безпеці України, дефіцит зовнішнього фінансування і звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу.

Як повідомляли Українські Новини, за три місяці ВВП збільшився на 2,2%.

Тим часом, Мінекономіки нарахувало менший зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.