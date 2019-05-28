Приватбанк оскаржив рішення суду про незаконність процедури націоналізації

Приватбанк оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

Про це йдеться в повідомленні Приватбанку, передають Українські Новини.

27 травня Приватбанк подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня у справі №826 / 7432/17 за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави.

Також 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії Національного банку про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.

У повідомленні вказується, що з урахуванням викладеного, зазначені судові рішення не набцли законної чинності й не мають ніяких правових наслідків.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку.

Раніше, 18 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.