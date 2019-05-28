Приватбанк оскаржив рішення суду про незаконність процедури націоналізації

Приватбанк оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.\r\nПро це йдеться в повідомленні Приватбанку, передають Українські Новини.\r\n27 травня Приватбанк подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня у справі №826 \/ 7432\/17 за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави.\r\nТакож 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі № 826\/13813\/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії Національного банку про визначення переліку пов'язаних з банком осіб.\r\nУ повідомленні вказується, що з урахуванням викладеного, зазначені судові рішення не набцли законної чинності й не мають ніяких правових наслідків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку.\r\nРаніше, 18 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.