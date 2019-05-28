Киян попередили про сильні пориви вітру

Сьогодні, 28 травня, в Києві очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.\r\nТак, повідомляється, що охоплять столицю пориви вітру 15-18 м\/с (I рівень небезпеки, жовтий).\r\nУправління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:\r\n- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;\r\n- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;\r\n- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному сховищі;\r\n- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.\r\nТим часом, 28 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, вдень пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.