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28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 травня 2019, вівторок, 09:45 14
Суспільство 2019-05-28T11:15:02+03:00
Українські Новини
Киян попередили про сильні пориви вітру

Киян попередили про сильні пориви вітру

Ураган, вітер. Фото: Gismeteo
Ураган, вітер. Фото: Gismeteo

Сьогодні, 28 травня, в Києві очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, повідомляється, що охоплять столицю пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному сховищі;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли Українські Новини, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.

Тим часом, 28 травня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

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