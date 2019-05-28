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28 травня 2019, вівторок, 08:22 22
Президент 2019-05-28T08:30:04+03:00
Українські Новини
Представник Зеленського в Раді розповів про пріоритетні законопроекти

Представник Зеленського в Раді розповів про пріоритетні законопроекти

Володимир Зеленський. Фото: АП
Володимир Зеленський. Фото: АП

Представник Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про зняття депутатської недоторканності є одним з пріоритетних для глави держави. Про це повідомляє ICTV.

Так, за словами Стефанчука, серед пріоритетів президента Зеленського також питання нової редакції кримінальної відповідальності. Він додав, що мова йде про відповідальність за незаконне збагачення.

"Зеленський під час інавгураційної промові заявив, що не вірить в ефективність цієї Верховної Ради і тому хоче визначити три основні пріоритети - це питання депутатської недоторканності, це нова редакція кримінальної відповідальності щодо незаконного збагачення, і питання, пов'язані з прийняттям виборчого кодексу", - заявив Стефанчук.

Також Стефанчук розповів, що Зеленський не буде підписувати закони, прийняті з порушеннями.

"Основний принцип, який ми пропонуємо - сьогодні Україна потребує перезапуску системи влади. Чи будемо ми виконувати ці зобов'язання в нинішньому складі Ради? У нас є такі плани, але подивимося, як складатиметься подальше наше співробітництво з ВР", - додав Стефанчук.

Як повідомляли Українські Новини, представник Зеленського в Раді запропонував скоротити кількість депутатів.

Раніше у Зеленського розповіли про запасний план після демаршу Ради.

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