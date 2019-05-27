Луценко збирається повернутися в політику після виборів

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір повернутися в політику після дострокових виборів Верховної Ради.\r\nПро це він сказав в ефірі телекомпанії ICTV, передають Українські Новини.\r\n"Після парламентських виборів я повернуся туди, звідки прийшов, але не в партію, а до людей", - сказав він.\r\nЛуценко повідомив, що до виборів планує продовжити роботу на посаді генпрокурора.\r\nПісля того як парламент сформує органи влади, Луценко повернеться в політику.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.\r\nТим часом, Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталовском" офісі.