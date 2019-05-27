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27 травня 2019, понеділок, 23:45 6
Вибори 2019-05-28T00:00:02+03:00
Українські Новини
Луценко збирається повернутися в політику після виборів

Луценко збирається повернутися в політику після виборів

Генеральний прокурор Юрій Луценко має намір повернутися в політику після дострокових виборів Верховної Ради.

Про це він сказав в ефірі телекомпанії ICTV, передають Українські Новини.

"Після парламентських виборів я повернуся туди, звідки прийшов, але не в партію, а до людей", - сказав він.

Луценко повідомив, що до виборів планує продовжити роботу на посаді генпрокурора.

Після того як парламент сформує органи влади, Луценко повернеться в політику.

Як повідомляли Українські Новини, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака.

Тим часом, Зеленський не вмовляв Луценка піти у відставку на зустрічі в "кварталовском" офісі.

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