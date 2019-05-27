По Харкову прокотилася хвиля неправдивих мінувань

Невідомі 27 травня зробили неправдиві повідомлення про замінування залізничного вокзалу, аеропорту, 2 шкіл, 4 вишів і 13 житлових будинків у Харкові.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nПерше повідомлення надійшло близько 9:00 на електронну пошту поліції.\r\nВ ньому йшлося про закладення вибухівки на залізничному вокзалі, в Харківському національному університеті міського господарства ім. Бекетова, Харківському національному університеті радіоелектроніки і в корпусі Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського на площі Конституції.\r\nПід час перевірки інформації вибухотехніки ретельно обстежили 82,5 тис. кв. м приміщень і 9,8 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 9 177 людей.\r\nНіяких вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.\r\nПізніше на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про закладення вибухівки в аеропорту, 2 школах на вулиці Руслана Плоходька, в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, а також у 13 будинках у різних районах Харкова.\r\nПід час перевірки інформації фахівці вибухотехнічного управління обстежили 60,98 тис. кв. м приміщень і 15,55 тис. кв. м прилеглої території, було евакуйовано 2 250 людей.\r\nНіяких вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харкові повідомили про мінування 23 торгових центрів, аеропорту та залізничного вокзалу.\r\nРаніше невідомий повідомив про мінування ЛНУ ім. Франка у Львові.